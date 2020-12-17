Владимир Путин: перспективы выхода России из кризиса коронавируса

Ежегодная пресс-конференция президента. Фото: из открытых источников

Сегодня, 17 декабря проходит ежегодная большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. В связи с мировой пандемией, президента не обошли вопросы про экономический кризис в стране.

По словам Владимира Владимировича, наиболее пострадавшими отраслями являются авиационные и железнодорожные перевозки, розница непродовольственных товаров и сфера услуг. Все необходимые решения поддержки граждан и экономики были приняты.

- Мы перенесли все платежи, кроме НДС, дважды выдавали гранты, дали кредит под нулевую ставку, дали кредит под 2% с перспективой списания всего кредита в случае сохранения 90 % списочного состава работников или списания 50% кредита в случае сохранения 80% работников. Мы перенесли на более поздний срок оплату за аренду государственного имущества. Ну, и наконец, для малых и средних предприятий приняли очень серьезное решение - сократили отчисления в пенсионный фонд с 30% до 15% сразу, и это рассчитано на будущее тоже, - прокомментировал президент.

- В целом, на поддержку граждан и промышленности направили 4,6 триллиона рублей. Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП страны. Из них один миллиард направили напрямую на поддержку пострадавших отраслей и 838 млрд. на поддержку граждан, - добавил Владимир Владимирович.

Президент подчеркнул, что выход из кризиса будет зависеть от того, как страна будет справляться с пандемией, как быстро перейдем к вакцинации и уберем все ограничения. Рассчитывает, что в ближайшие полгода ситуация изменится в лучшую сторону.