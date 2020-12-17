В новогоднюю ночь в Томске уехать на транспорте будет можно, но по двойному тарифу

В новогоднюю ночь томичи без транспорта не останутся Фото: из открытых источников

В новогоднюю ночь в Томске на линию выйдут порядка 30 автобусов, до трех часов будут работать городские маршрутки № 19, 23, 26, 30/33, 53 и 118/32. По 2 троллейбуса выйдут на маршруты №№ 1, 2, 3, 6 и по 2 трамвая на маршруты № 1, 2, 3. Оплата за проезд будет осуществляться по двойному тарифу, сообщает сайт мэрии областного центра.

В саму новогоднюю ночь на площади Новособорной будет играть праздничная музыка, во всех ледовых городках сотрудники правоохранительных органов проследят за соблюдением общественного порядка.