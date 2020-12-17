В Томской области в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека

На дорогах региона участились случаи лобовых столкновений автомобилей Фото: из открытых источников

16 декабря в 07.40 на 26 километре автодороги Томск – Мариинск произошло столкновение трех транспортных средств, сообщает сайт УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 58-летний водитель, управляя автомобилем BMW, не учел метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Sunny.

После столкновения автомобиль BMW «отбросило» на попутный грузовик MAN с полуприцепом.

В результате происшествия водитель автомобиля BMW и два пассажира, находившиеся в автомобиле Nissan (43-летняя женщина и 50-летний мужчина) с травмами доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.