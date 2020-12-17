За декабрь в Томской области более 14 тысяч детей из малоимущих семей получили новогодние подарки

Юные томичи уже начали получать подарки к Новому году. Фото: из открытых источников

Органы социальной защиты Томской области в течение декабря выдали 14 375 подарочных наборов детям из малоимущих семей в возрасте от одного года до 10 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Подарочные наборы для детей получают семьи, которым назначены социальные выплаты: пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно, ЕДВ на третьего ребенка или последующих детей, – уточняется в сообщении.

Центры соцподдержки работают по специальным графикам, уточнить их можно на сайте, там же указаны номера телефонов подведомственных организаций разных районов Томской области. Отмечается также, что выдача новогодних подарок продлится до 31 января 2021 года.

Напомним, для получения набора нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства. С собой необходимо взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а также медицинскую маску.