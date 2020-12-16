В Томской области срок получил парень за избиение земляка со смертельным исходом

Избил до смерти и получил 8 лет за выбивание долга в 5 тысяч рублей Фото: из открытых источников

Парабельский районный суд признал 19-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает сайт прокуратуры Томской области.

Установлено, что в ноябре 2019 года ночью обвиняемый вместе со своим знакомым после совместного распития спиртного пришел домой к одному из местных жителей, чтобы потребовать от него возврата денежного долга в размере 5 тыс. рублей. Получив отказ, они подвергли мужчину избиению, причинив ему черепно-мозговую травму, послужившую причиной гибели пострадавшего на месте происшествия.

Подсудимый вину в инкриминированном деянии признал частично, заявив, что нанесенные им удары были несильными и не могли повлечь смерть потерпевшего.

С учетом тяжести содеянного и факта совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения государственный обвинитель настаивал на назначении виновному наказания в виде лишения свободы.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении второго соучастника преступления уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.