Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

В Томской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки, у всех были осложнения. Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 декабря, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 198 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все - по сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек, цирроз. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 21 612 случаев заболевания COVID-19, 16 911 выздоровевших, 198 умерших.

Напомним, в России за сутки коронавирусом заболели 26 509 человек, 26 490 пациентов выздоровели, 596 человек скончались.