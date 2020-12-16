Проект «Открытый прием» главврачей Томской области продолжится в 2021 году

Очный "открытый прием" с главными врачами области возобновится, как только ситуация с коронавирусом стабилизируется. Фото: из открытых источников

В Томской области, в зависимости от эпидемиологической обстановки общение пациентов с главными врачами медучреждений Томской области будет проходить дистанционно или очно, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что в декабре на «Открытом приеме» томичи и жители области задавали вопросы по поводу организации работы медучреждений, льготного лекарственного обеспечения, прикрепления к поликлиникам. Также людей часто интересует, как получить бесплатные лекарства для лечения COVID-19, продлить инвалидность, пройти обследование и сделать прививку от коронавирусной инфекций.

«В рамках последнего «Открытого приема», который мы провели по телефону, к главврачам больниц и поликлиник поступило 83 обращения. У томичей есть вопросы по организации медпомощи, льготным лекарствам и масса других. Поэтому возможность напрямую связаться с руководителями медучреждений мы обязательно сохраним. Когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, встречи снова будут проходить очно», — сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

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Проект «Открытый прием» стартовал в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам главврачей. Последняя офлайн-встреча руководителей медучреждений с пациентами в рамках проекта прошла в марте 2020 года. Месяцем раньше томский «Открытый прием» возглавил топ-5 лучших практик регионального управления в России по данным мониторинга Экспертного института социальных исследований.