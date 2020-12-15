Полиция ищет очевидцев: в Томске пострадали три автомобиля в ДТП

Снег и гололед мешают водителям на дорогах Фото: из открытых источников

14 декабря около 11 часов 15 минут на улице Клюева, 11 «В», в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщает сайт УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 22-летний мужчина-водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь по улице Клюева в сторону улицы Обручева, не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Lexus NX200.

После чего, во избежание столкновения, 36-летний водитель, управляя автомобилем Багем 27851, двигаясь в попутном направлении за автомобилем Lexus, совершил наезд на бордюрный камень.

В результате происшествия травмирован 9-летний мальчик-пассажир автомобиля Lexus. Ребенок перевозился на переднем сидении в автокресле.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.