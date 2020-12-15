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Наука

Химики Томска переработали пластиковые отходы в вещества для дезинсекции растений

За основу химики взяли материал из обычных пластиковых бутылок
Анна Захарова
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Новый сорбент для дезинсекции растений от вредных насекомых можно будет получить из обычных переработанных пластиковых бутылок.

Новый сорбент для дезинсекции растений от вредных насекомых можно будет получить из обычных переработанных пластиковых бутылок.

Фото: из открытых источников

Химики Томского политехнического университета предложили простой способ создания вещества, который позволит превратить использованный пластик в полезный продукт для дезинсекции растений от вредных насекомых. Для этого ученые вырастили каркас на термопластике, из которого делают обычные пластиковые бутылки, — сообщает во вторник пресс-служба ТПУ.

Как уточняет пресс-служба, для получения каркаса химики разрезали пластик на маленькие квадратики и частично их разрушили в кислотном растворе. Затем в раствор добавили соли циркония.

«Во время экспериментов мы пропускали через сорбент (жидкость, поглощающая из окружающей среды газы,- ред). На эффективную очистку 1 литра воды потребовалось 15 граммов сорбента, это очень хороший показатель. При этом использовать сорбент можно несколько раз, в экспериментах мы доходили до пяти циклов. Но мы предполагаем, что сорбент не будет терять своих свойств намного больше», — говорит научный руководитель работы, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников.

По словам ученого еще одно преимущество нового сорбента еще состоит в том, что вещество не будет забивать фильтры, в отличие от других порошковых веществ, которые сейчас используются. Это происходит так как частицы сорбента химиков ТПУ крупнее.

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<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/2055122/big.jpg" width="635" border="1" alt="из открытых источников" title="&quot;По нашим расчетам, для нового сорбента потребуется в сто раз меньше давления&quot;, - Олег Семенов, младший научный сотрудник ТПУ."/>

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&quot;По нашим расчетам, для нового сорбента потребуется в сто раз меньше давления&quot;, - Олег Семенов, младший научный сотрудник ТПУ. <br />Фото: из открытых источников

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«Также в нашем сорбенте из-за его состава пропускная способность воды выше. Так, по нашим расчетам, потребуется давление в сто раз меньше по сравнению с другими веществами», — добавляет Олег Семенов, один из авторов статьи, младший научный сотрудник Исследовательский школы химических и биомедицинских технологий ТПУ.

В перспективе такой сорбент может использоваться в фильтрационных системах, например, на сельскохозяйственных предприятиях.

Сейчас ученые проводят эксперименты уже с другими материалами, полученными на термопластике. Работа ученых поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Materials Today .