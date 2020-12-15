Химики Томска переработали пластиковые отходы в вещества для дезинсекции растений

Новый сорбент для дезинсекции растений от вредных насекомых можно будет получить из обычных переработанных пластиковых бутылок. Фото: из открытых источников

Химики Томского политехнического университета предложили простой способ создания вещества, который позволит превратить использованный пластик в полезный продукт для дезинсекции растений от вредных насекомых. Для этого ученые вырастили каркас на термопластике, из которого делают обычные пластиковые бутылки, — сообщает во вторник пресс-служба ТПУ.

Как уточняет пресс-служба, для получения каркаса химики разрезали пластик на маленькие квадратики и частично их разрушили в кислотном растворе. Затем в раствор добавили соли циркония.

«Во время экспериментов мы пропускали через сорбент (жидкость, поглощающая из окружающей среды газы,- ред). На эффективную очистку 1 литра воды потребовалось 15 граммов сорбента, это очень хороший показатель. При этом использовать сорбент можно несколько раз, в экспериментах мы доходили до пяти циклов. Но мы предполагаем, что сорбент не будет терять своих свойств намного больше», — говорит научный руководитель работы, доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников.

По словам ученого еще одно преимущество нового сорбента еще состоит в том, что вещество не будет забивать фильтры, в отличие от других порошковых веществ, которые сейчас используются. Это происходит так как частицы сорбента химиков ТПУ крупнее.

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<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/2055122/big.jpg" width="635" border="1" alt="из открытых источников" title=""По нашим расчетам, для нового сорбента потребуется в сто раз меньше давления", - Олег Семенов, младший научный сотрудник ТПУ."/>

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"По нашим расчетам, для нового сорбента потребуется в сто раз меньше давления", - Олег Семенов, младший научный сотрудник ТПУ. <br />Фото: из открытых источников

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«Также в нашем сорбенте из-за его состава пропускная способность воды выше. Так, по нашим расчетам, потребуется давление в сто раз меньше по сравнению с другими веществами», — добавляет Олег Семенов, один из авторов статьи, младший научный сотрудник Исследовательский школы химических и биомедицинских технологий ТПУ.

В перспективе такой сорбент может использоваться в фильтрационных системах, например, на сельскохозяйственных предприятиях.

Сейчас ученые проводят эксперименты уже с другими материалами, полученными на термопластике. Работа ученых поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Materials Today .