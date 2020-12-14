Юные жители Томска из команды «Селфи» стали вице-чемпионами лиги КВН «Сибирь»

Юные томичи высоко держат марку сибирского КВН Фото: из открытых источников

12 декабря в Новосибирске состоялся финал официальной лиги Международного союза КВН – лиги КВН «Сибирь». В игре принимала участие томская команда «Селфи» из гимназии № 18.

Ребята получили максимальные баллы за приветствие и музыкальный номер, а в конкурсе «Биатлон» уступили соперникам всего лишь 0,1 балла! В итоге именно одна десятая и решила исход игры. Команда «Селфи» стала вице-чемпионом лиги КВН «Сибирь», а по итогам всего сезона томская команда оказалась единственной, которая ни разу не опускалась ниже второго места.

Отметим, томичи участвовали в финале при поддержке департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.