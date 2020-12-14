На первенстве России по тайскому боксу команда из Томска завоевала шесть медалей

В копилке томской сборной по тайскому боксу 6 медалей Фото: из открытых источников

С 8 по 12 декабря в Нижнем Новгороде прошли турниры Кубка и первенства России по тайскому боксу. Участие в соревнованиях приняли больше 800 спортсменов из разных регионов страны. Призовые места заняли спортсмены томских спортклубов «Пересвет», «Гладиатор» и детско-юношеской спортшколы бокса, сообщает областной департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Лучший результат – у Софьи Перепелкиной, она завоевала «золото» Первенства. Тренируется спортсменка под руководством Дмитрия Голдинова. Серебряные награды турнира – у Виктории Иоч и Ульяны Можейко, «бронзу» взяли Владимир Овчинников, Али Рзаев, Михаил Смолев (тренируют спортсменов Евгений Иоч и Артем Винокуров).

– На этом первенстве томская сборная по тайскому боксу была настоящей спортивной семьей! Поддерживали каждого, переживали, кричали так, что голос садился! Наши бойцы показали всем, что такое «сибирский характер». Результаты впечатляют, мы гордимся ребятами, – рассказал президент федерации тайского бокса Томской области Евгений Иоч.

Соревнования в Нижнем Новгороде прошли с соблюдением всех мер безопасности, без участия зрителей.