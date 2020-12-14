Медсестре из Томской области Путин присвоил почетное звание

Татьяна Викторовна более 45 лет работает операционной медицинской сестрой. Фото: из открытых источников

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «заслуженный работник здравоохранения РФ» медицинской сестре Северского центра имени Георгия Жерлова Татьяне Горбатюк, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Татьяна Викторовна более 45 лет работает операционной медицинской сестрой. За последние пять лет с ее участием пролечено более 2 800 пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и онкологией, выполнено более 1 680 хирургических вмешательств, в том числе более 500 операций с применением высокотехнологичных методов хирургического лечения.

Медсестра участвует во всех хирургических операциях, в которых используется сложное высокотехнологичное оборудование по профилю «абдоминальная хирургия и онкология».