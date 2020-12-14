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За прошедшую неделю жители Томской области отдали мошенникам более 3 млн рублей

Всего жертвами злоумышленников стали 43 человека
Ксения ГОРЮНОВА
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Самой распространенной схемой остается ситуация, когда мошенник представляется сотрудником банка.

Самой распространенной схемой остается ситуация, когда мошенник представляется сотрудником банка.

Фото: из открытых источников

В УМВД России по Томской области за неделю обратились 17 мужчин и 26 женщин в возрасте от 19 до 83 лет; в общей сложности мошенники получили от них более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

– УМВД России по Томской области напоминает, что наиболее распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам, – говорится в сообщении. Добавляется, что на такую схему мошенников попались 17 жителей региона.

Еще 19 человек лишились денежных средств при покупке товаров в сети Интернет. Также два гражданина «заняли» деньги знакомым, которые просили о помощи в социальных сетях – на деле их страницы взломали мошенники.

УМВД России по Томской области советует жителям не отвечать на звонки с незнакомых номеров, никогда не сообщать свои личные данные по телефону, а при покупках в Интернете отказаться от полной или частичной оплаты товара и не переходить по ссылкам, поступающих от неизвестных лиц.

Криминал