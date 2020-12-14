«Цифровой прорыв»: томские студенты в составе команды разработали ассистент для электронной почты

Команда также выиграла 750 тысяч рублей. Фото: из открытых источников

Трое студентов Высшей IT-школы Томского госуниверситета в составе команды «Project pack» разработали лучший почтовый ассистент для СберПочты; проект возглавил список победителей конкурса «Цифровой прорыв», сообщает пресс-служба ТГУ.

– Такой ассистент позволяет в удобном формате предоставлять пользователям отсортированные по приоритетам письма. Так, пользователь может отслеживать статус письма, выбрать значимые теги, использовать функцию «быстрые ответы» и умного голосового помощника, что значительно сократит время на просмотр почты, – говорится в сообщении. Кроме того, программа отражает и другую статистику: кто, сколько и на какую тематику обменивается письмами.

Томский госуниверситет в составе команды-победителя представляли бакалавры третьего курса направления «Программная инженерия»: Александр Зоркин, Кристина Перегудова и Алексей Пискунов.

Добавляется, что во втором сезоне конкурса «Цифровой прорыв» приняли участие более 93 тысяч пользователей, из них более 45,5 тысяч россиян. В финал вышли 1249 лучших IT-специалистов. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей. Призовой фонд «Цифрового прорыва-2020» составил в этом году 22,5 млн рублей. Команда «Project pack» получила 750 тысяч.