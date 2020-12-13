В городе на севере Томской области огнеборцы эвакуировали 16 жильцов горящего дома

Причиной пожара в северном городе стало банальное горящее пластиковое окно Фото: из открытых источников

Сегодня ночью произошло возгорание в двухэтажном панельном жилом доме в городе Стрежевом на севере Томской области. Пожарные спасли 16 человек, двоих с отравлением угарным газом доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. На момент прибытия огнеборцы обнаружили задымление в подъезде.

Отравление угарным газом средней степени тяжести получили: мужчина 1968 года рождения и женщина 1970 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Стрежевого.

В результате пожара в однокомнатной квартире на кухне обгорела пластиковая оконная рама. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

К тушению привлекались 3 единицы техники и 8 человек. Причина пожара устанавливается.