Мэрия Томска определилась с ремонтом дорог по нацпроекту в следующем году

В следующем году по нацпроекту в Томске отремонтируют наиболее оживленные магистрали Фото: из открытых источников

В следующем году в областном центре в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на всю ширину проезжей части будут отремонтированы участки семи магистралей общей протяженностью почти 9 км, сообщает сайт мэрии Томска.

Масштабные ремонтные работы в следующем году пройдут на пр. Ленина на участке от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевской, по ул. Яковлева от ул. Красноармейской до ул. Пушкина, по ул. Красноармейской от ул. Яковлева до пр. Кирова, по ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца, по ул. Б. Куна от Иркутского тракта до ул. Мичурина, по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Социалистической, по ул. Социалистической от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого.

Сегодня городской департамент дорожной деятельности и благоустройства приступил к отбору подрядных организаций, которые выполнят в 2021 году мероприятия национального проекта по ремонту дорог. В настоящее врем на сайте электронных торгов уже размещены два аукциона с начальной ценой 70,5 млн рублей и 185 млн рублей. Имена подрядчиков станут известны до конца текущего года, тогда же с ними будут заключены муниципальные контракты.

– В этом году мы заранее приступили к отбору подрядчиков по ремонту дорог, как это сделали годом ранее. Это необходимо для того, чтобы компании успели рационально распределить свои ресурсы, закупили материалы и начали подготовительные работы, а весной максимально оперативно приступили к ремонту дорог. Учитывая опыт работы по национальному проекту в прошлые годы, администрация Томска в технической документации обозначила четкое требование – на объектах сплошного асфальтирования все работы должны быть завершены к концу августа 2021 года. По каждому участку подрядчик будет обязан предоставить график выполнения строительно-монтажные работ и четко ему следовать, – подчеркнул заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

В техническое задание также включены требования по выполнению комплексного ремонта улиц с установкой канализационных люков, бордюров, нанесению дорожной разметки и пр.

Отметим, с 2017 года в Томске с привлечением средств федерального, областного и местного бюджета на всю ширину проезжей части были отремонтированы участки 77 улиц общей протяженностью в 101 км. Большинство отремонтированных по напроекту улиц находятся вдали от центра. Речь идет об ул. Р. Люксембург, 1-ой Ново-Деповской, Ракетной, Энергетической, Транспортной, Мостовой, Кутузова, Октябрьской, Ленина и Школьной в селе Тимирязевском, Нижнескладской, Мичурина и пр.