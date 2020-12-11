В Томске сняли фильм про Кетский острог, с которого началась Сибирь

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Томские ученые из ТГУ, совместно с историками университета и сотрудниками музея археологии и этнографии Сибири им. Флоринского сняли фильм, посвящённый Кетскому острогу. Известно, что острог появился в Сибири в начале ХVI века и неоднократно менял своё место. О результатах экспедиций они рассказывают в фильме «Кетский острог как уникальный биосоциальный комплекс посреди сибирской тайги», - сообщает пресс-служба ТГУ.

Уточняется, что сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ, вместе с историками изучают особенности почв и ландшафта Сибири и посвятили несколько полевых сезонов поиску острога.

– Два полевых сезона не принесли желаемых результатов, В один из сезонов нам удалось найти культурный слой, который датируется ХVII веком. Пока проведены разведочные работы. Со следующего года мы планируем более масштабные исследования. Это поможет понять, какую часть острога или его слободы нам удалось найти, – рассказывает сотрудник лаборатории археологических и этнографических исследований Западной Сибири ФИПН ТГУ Евгений Барсуков.

По словам исследователей, своим фильмом они хотели привлечь внимание студентов и всех сибиряков к уникальному памятнику русской истории, расположенном в глухой тайге в бассейне реки Кеть.

– Люди, что основали острог и жили там, внесли огромную лепту по вхождению Сибири в состав России, – говорит ведущий научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко. – Они, будучи земледельцами, научились адаптироваться к суровым условиям Нарымского края, создавая весьма плодородные почвы и получая урожай. Это был трудовой подвиг наших предков. Важно реконструировать прошлое, чтобы сибиряки знали свою историю.

О том, какие артефакты удалось найти на месте Кетского острога, каким было его население, чем занимались жители острога, смотрите в фильме учёных ТГУ (ВИДЕО).