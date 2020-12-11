Житель Томска подал иск на сумму 30 млн рублей из-за пропаганды Санта Клауса

По мнению томича, нужно ограничить пропаганду Санта Клауса на законодательном уровне.
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Маркетолог из Томска Денис Амосов впервые в России подал в суд на компанию «Coca-Cola» из-за пропаганды Санта Клауса; по его мнению, сейчас подрастающее поколение уже не знает о русских сказочных персонажах.
– Компания «Coca-Cola» активно продвигает образ неизвестного нам Санта Клауса, говоря, что это единственный способ встретить Новый год счастливо. Мне становится страшно за подрастающее поколение, которое не знает, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, – говорит Денис Амосов.
По его мнению, утрачиваются русские традиции и вековая история: вытесняется присутствие на празднике Нового Года Деда Мороза и Снегурочки. Также идет подмена понятий и ассоциация у детей и взрослых, что счастливый праздник возможен только с Санта Клаусом.
Добавим, что Амосов подал иск на сумму 30 млн рублей за компенсацию морального вреда и на создание Ассоциации по защите образа русской Снегурочки. Кроме того, он обратился к президенту России и министерству культуры с просьбой ограничить пропаганду Санта Клауса на законодательном уровне. Обращение было принято в администрации президента, а иск передан на рассмотрение судье.
Юристом по делу выступил томский адвокат Виктор Потапов.