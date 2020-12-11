Мясо, овощи и дикоросы: в Томске на выходных открываются новогодние ярмарки

Всего в Томске в этом году работает 19 сезонных ярмарок. Фото: из открытых источников

С 13 декабря новогодняя ярмарка начнет работать в Сквере студенческих отрядов, а с 15-го – на Новособорной площади; в продажу поступит фермерская продукция из нескольких районов Томской области, сообщает пресс-служба мэрии.

– В широком ассортименте для жителей города еженедельно представлены мясо птицы, молочная продукция, овощи, дикоросы, мед. Торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно, а задача фермеров – обеспечить доставку товара до места торговли, – говорится в сообщении.

Добавляется также, что в 2020 году работает 19 круглогодичных и сезонных ярмарок. Всего представлено 811 торговых мест. Томичи смогут приобрести продукцию с личных подворий Первомайского, Кожевниковского, Кривошеинского, Зырянского, Асиновского, Шегарского и Томского районов.

Также жители города могут ознакомиться с планом по организации ярмарок на сайте мэрии.