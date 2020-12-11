Пожаловаться главврачу своей больницы томичи смогут сегодня на «Открытом приеме»

Встреча онлайн с главврачами больниц предполагает беседу по телефону. Фото: из открытых источников

Сегодня с 12 до 15 часов в дистанционном формате пройдет «Открытый прием» во всех медицинских организациях региона, подведомственных департаменту здравоохранения Томской области, сообщили в облздраве.

Специалисты уточнили, что задать вопросы непосредственно руководителям медучреждений жители Томской области смогут по телефону.

- В связи с пандемией COVID-19 мы не смогли провести все запланированные на этот год открытые приемы. Но именно сейчас у жителей региона накопилось много вопросов по организации медицинской помощи. Чтобы эти вопросы не остались без ответов, мы организовали прием главврачей дистанционно, - отметил начальник облздава Сергей Дмитриев.

Проект «Открытый прием» стартовал в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам руководителей больниц. Последняя оффлайн-встреча в рамках проекта состоялась 2 марта уходящего года.