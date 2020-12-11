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Снегопады накроют Томск во второй декаде декабря

Средняя температура воздуха составит -15
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Температура воздуха во второй декаде декабря днем дойдет до 20. Фото В. Доронина.

Температура воздуха во второй декаде декабря днем дойдет до 20. Фото В. Доронина.

Среднедекадная температура воздуха в регионе во второй декаде декабря ожидается в пределах -14, -17, что около и выше нормы на 1°С, сообщили томские синоптики.

- Ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -11, -16 до -24, -29, днем преобладающая температура предполагается в пределах от -10 до -16, местами до -23 градусов, - отметили в гидрометцентре. - Снег ожидается в большинстве дней декады.

По словам специалистов, в Томске среднедекадная температура воздуха составит -15, что около нормы. Ожидаются колебания температуры от -13, -15 до -24, -26 ночью, днем от -11, -13 до – 18, -20. Снег пройдет в большинстве дней декады.

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