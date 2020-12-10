В Томской области по «сельской ипотеке» банки выдали кредитов на сумму 1,4 млрд рублей

Все больше жителей сел и деревень Томской области берут "сельскую ипотеку" Фото: из открытых источников

С начала действия льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в уполномоченные банки региона («Россельхозбанк», «Левобережный» и «Сбербанк») поступило 2 795 заявок на предоставление займов, выдано 682 кредита на сумму 1,4 млрд рублей. Еще 382 заявки предварительно одобрены, сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

Наибольшее количество принятых заявок отмечено в «Россельхозбанке» – 2 417. В банк «Левобережный» за льготной ипотекой обратились 280 раз, в «Сбербанк» – 98.

Средний размер кредита за указанный период вырос и составил 2,7 млн рублей. Средний срок остался прежним – 15 лет. Среди мужчин и женщин соотношение заемщиков составляет поровну, средний возраст – 38 лет.

«Сельская ипотека» стартовала в России в январе 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Согласно правилам программы стать участником «Сельской ипотеки» можно в течение всего периода действия госпрограммы – до 31 декабря 2024 года.