Плюс 20 процентов: с начала 2020 года Томская область сумела нарастить ввод жилья

К декабрю в Томской области годовой план по вводу жилья выполнили 12 муниципалитетов. Фото: из открытых источников

По итогам 11 месяцев 2020 года в Томской области введено в эксплуатацию 382,173 тыс. кв. метров жилья. Это более чем на 20% выше показателя за аналогичный период 2019-го, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из введенных объемов почти 227 тыс. кв. метров – индивидуальные дома. Их сдача за неполный 2020-й уже превысила плановый годовой показатель. В частности, в Томске сдан долгострой по ул. Киевской, 1; в селе Моряковский Затон (Томский район) – два многоквартирных дома под расселение аварийного жилья.

Всего на начало декабря в регионе сдано почти 84% жилья, запланированного к вводу до конца года. «В 2020-м Минстрой РФ скорректировал для Томской области показатели по вводу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году необходимо сдать 457 тыс. «квадратов», и это нам вполне по силам», – отметил вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Он уточнил, что прежние объемы ввода жилья по нацпроекту сохраняются, но сроки выполнения работ продлеваются до 2030 года.

К декабрю годовой план по вводу выполнили и перевыполнили 12 муниципалитетов: Александровский, Зырянский, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, Тегульдетский, Томский, Шегарский районы, а также города Кедровый и Стрежевой.

В декабре ожидается ввод многоквартирников в Томске и Асине, а также сдача объектов ИЖС в других муниципалитетах, говорится также в сообщении. Главам городов и районов замгубернатора поручил продолжить работу по подготовке земель для перспективного жилищного строительства.