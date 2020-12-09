Житель севера Томской области пытался решить свои проблемы с помощью подкупа должностного лица

Воровство древесины в Сибири достигло огромных размеров Фото: из открытых источников

Следственным комитетом РФ по Томской области на основании материалов ОЭБиПК по Томскому району регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Колпашево, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки), сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, в декабре 2020 года подозреваемый, находясь в д. Новомихайловка Томского района Томской области, передал главному специалисту комитета государственного лесного и пожарного надзора Департамента лесного хозяйства Томской области 10 тысяч рублей, как часть ранее оговоренной суммы взятки в общем размере 30 тысяч рублей, за не составление протокола об административном правонарушении за транспортировку древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа, за непринятие мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и за возвращение ему изъятого у него транспортного средства – грузового автомобиля DAF.

Преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.