В Томской области продолжается реконструкции трассы Камаевка – Асино – Первомайское

В Томской области через несколько лет появится еще одна современная трасса Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 декабря, заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел очередной выездной штаб по реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке 0 – 53 км, сообщает портал администрации региона.

Представитель подрядной организации отчитался вице-губернатору о 90-процентном исполнении запланированных на текущий год работ. На объекте ведется устройство девятой из 12 железобетонных труб, выполнены рубка леса на всем участке строительства, переустройство линий связи, три временных объезда, 50 % переустройства линий электропередачи. Дорожники завершили закрепление трассы и на 80 % устройство земляного полотна.

– Правительство выделило в июне нашему региону на дороги дополнительные 650 миллионов рублей. Из них 500 миллионов направлены на реконструкцию автотрассы Камаевка – Асино – Первомайское. Объект находится на особом контроле губернатора. Выполнение поставленной им задачи о завершении подготовительных работ до конца года позволит нам в следующем году приступить к асфальтированию трассы, – отметил Игорь Шатурный.

Реконструкция автотрассы Камаевка – Асино – Первомайское началась в 2017 году. Дорожники ввели в эксплуатацию третий пусковой комплекс с 53-го по 40-й км общей стоимостью почти миллиард рублей – реконструировано 12,95 км автодороги и построен мост через реку Итатка протяженностью 50 м. Ранее, в 2012 2014 годах, были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат.

Продолжение реконструкции трассы пройдет в два этапа. На первом, до 1 октября 2022 года, подрядчик реконструирует 19,2 км, на втором, с 10 января 2021-го по 15 декабря 2023-го, еще 17 км. Реконструированная автотрасса будет переведена из третьей категории во вторую, выдерживающую нагрузку 11,5 т на ось.

Согласно проекту, подрядчики проведут уширение земляного полотна с 12 до 15 м и на отдельных участках его спрямление, построят 15 водопропускных труб и усилят дорожную одежду. На реконструированной автотрассе установят технические средства организации дорожного движения: ограждения, знаки, направляющие устройства, сети освещения, светофоры, автопавильоны и нанесут разметку.