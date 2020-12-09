В Томске начали строить многоэтажку на 200 квартир для жителей авариных домов

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В переулке Целинном в Томске начались подготовительные работы по возведению десятиэтажки на 200 квартир: сюда переедут жители аварийных домов, которые будут расселены по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», — сообщает в среду пресс-служба Томской области.

«Подрядчиком по выполнению подготовительных работ стало СУ «ТДСК». До конца года компании предстоит выполнить на стройплощадке земляные работы и частично забить сваи, На эти цели из областного бюджета направлено 15,4 миллиона рублей» — пояснил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Вице-губернатор уточнил, что конкурс на проведение основной части строительных работ состоится в 2021 году. Объем финансирования проекта определится после принятия бюджета Томской области на следующий год.

По сообщению пресс-службы, второй участок для строительства жилья под расселение по госзаказу, расположен по ул. Федоровского в Томске. Сейчас подрядчик «Архитектурно-Конструкторская Мастерская-3» завершает проект планировки территории. Строительные работы также намечены на 2021 год.

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Национальный проект «Жильё и городская среда» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Одна из цель проекта —обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Уточняется, что в 2019 году по нацпроекту расселили более 30 тысяч человек из 527 тыс. кв. метров аварийного жилья.