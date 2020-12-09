На севере Томской области грузовик съехал с трассы и перевернулся

Хорошо, что при опрокидывании грузового автомобиля никто не погиб Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

8 декабря в 18.05 на 109 километре автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок в Парабельском районе 38-летний водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет и опрокидывание, сообщил сайт областного управления полиции.

С травмами водитель доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения.