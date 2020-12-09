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Коронавирус Covid-19

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе выросло до 185 человек
Анна Захарова
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За минувшие сутки трое жителей Томской области скончались от новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки трое жителей Томской области скончались от новой коронавирусной инфекции.

Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 декабря, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 185 человек, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Томская область за последние сутки умерло трое, — говорится в сообщении.

— По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, анемия, ишемия головного мозга, хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной м полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период в Томской области установлены 20 254 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 15 478, умерших 185.