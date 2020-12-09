Томичи до понедельника еще смогут поставить прививку от гриппа

Поставить прививку от гриппа томичи и жители области могут также бесплатно. Фото: Из открытых источников

В Томской области завершается вакцинация от гриппа. До понедельника, 14 декабря, жители Томской области еще могут поставить прививку от гриппа. С начала кампании по вакцинации прививки от гриппа сделали 403 тысячи человек, из них 102 тысячи дети, — сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным пресс-службы, вакцинация у взрослых в Томской области проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства, детям также — в поликлинике или в образовательной организации, которую посещает ребенок.

«Прививочная кампания завершается, мы призываем томичей сделать прививку от гриппа, чтобы защитить себя от заболевания и тяжелых последствий», — сказал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

В Томске по-прежнему в будние дни работают два дополнительных пункта вакцинации – в поликлинике № 8 (пр. Комсомольский,62) с 10.30 до 20 часов и в поликлинике № 10 с 8 до 19 часов (пр.Мира,17).

До 11 декабря включительно с 10 до 14 часов и с 15 до 18 часов томичи могут поставить прививку от гриппа в отделах МФЦ «Мои документы» в Кировском (пр. Фрунзе, 103д) и Октябрьском (ул. Пушкина, 63, стр.5) районах Томска.

Также уточняется, что в этом году жители Томской области прививались отечественными современными вакцинами «Флю-М», «Совигрипп», «Ультрикс квадри». С начала кампании по вакцинации прививки от гриппа сделали 403 тысячи человек, из них 102 тысячи — дети.