В Северске Томской области зарегистрировано 4 893 случая заражения коронавирусом

В Северском перинатальном центре сейчас развернуты койки для пациентов с коронавирусом. Фото: из открытых источников

- По состоянию на вторник, 8 декабря, на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 4 893 подтвержденных случая COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находятся 212 пациентов, 39 – в ЛПУ Томска, - сообщили в Межрегиональном управлении №81 ФМБА России в Северске.

Специалисты уточнили, что из числа ранее заболевших 3 263 северчанина выздоровели.

Под медицинским наблюдением сейчас находится 2 306 человек, контактировавших с заболевшими. На территории Северска исследования, направленные на выявление коронавируса, выполняет лаборатория ФГБУЗ ЦГиЭ №81 и отдел лабораторной диагностики СКБ ФГБУ СибФНКЦ. На дату 8 декабря их было выполнено 40 853.

Добавим, отчетные данные по заболеваемости жителей закрытого города новой коронавирусной инфекцией в общерегиональную статистику не входят.