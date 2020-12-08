Парабельский район определился с главой: его руководителем в четвертый раз стал Александр Карлов

Выборы глав в районах Томской области завершились на Парабели Фото: из открытых источников

В Томской области завершилась серия муниципальных выборов 2020 года. Сегодня, 8 декабря, с главой местной администрации определился Парабельский район, сообщал портал администрации региона.

По представлению конкурсной комиссии на должность руководителя администрации Парабельского района претендовали два кандидата: имеющий 24-летний опыт муниципальной службы пенсионер Анатолий Каккоев и действующий глава Александр Карлов.

– Сегодня на заседании районной думы оба кандидата представили свои программы развития муниципалитета на ближайшие пять лет. В результате открытого голосования присутствующие на заседании депутаты единогласно поддержали Александра Карлова, продлив его полномочия главы района на четвертый срок, – сообщил председатель думы Парабельского района Михаил Гордиевский.

Александр Карлов родился в 1969 году в селе Парабель Томской области. В 1991-м окончил Рижское высшее аэронавигационного училище гражданской авиации по специальности «Управление движением воздушного транспорта». Второе высшее образование получил в Сибирской Академии госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность Александр Львович начал в Парабельском аэропорту. Затем более шести лет работал в Парабельском линейно-производственном управлении магистральных газопроводов, где прошел путь от слесаря до инженера первой категории. В 2003 году стал заместителем главы Парабельского района по ЖКХ, транспорту и связи, в октябре 2005-го возглавил районную администрацию, после чего переизбирался на эту должность в 2010 и 2015 годах. Женат, трое сыновей.