В Томской области предприниматель задолжал около 3 млн налогов

Под угрозой ареста движимого и недвижимого имущества предприниматель быстро оплатил долги. Фото: из открытых источников

Индивидуальный предприниматель, занимающийся лесозаготовкой в Бакчарском районе Томской области, должен заплатить налоговой 2 млн 800 тысяч рублей. Судебные приставы, чтобы вернуть долг, обратили взыскание на его счета. Кроме этого они лишили владельца возможности эксплуатации своих пяти транспортных средств и двенадцати объектов недвижимости, — сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Индивидуальный предприниматель, занимающийся лесозаготовкой в Бакчарском районе, задолжал 2 млн 800 тыс. рублей налоговых платежей. С целью взыскания долга судебные приставы обратили взыскание на его счета, а также вынесли запреты на регистрационные действия в отношении пяти транспортных средств и двенадцати объектов недвижимости», — говорится в официальном сообщении.

По данным пресс-службы, выяснилось, что должнику необходимо подготовить новые участки для заготовки древесины, поэтому перспектива ареста имущества и невозможность распоряжаться счетами по своему усмотрению нарушила все планы предпринимателя. Чтобы спасти бизнес, должник оперативно нашел нужную сумму денежных средств и оплатил налоги.