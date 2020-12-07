Просьба о помощи на севере Томской области была услышана властью и бизнесом

Борьба с пандемией - дело общее Фото: из открытых источников

Один из врачей Каргасокской районной больницы обратился через социальные сети к предпринимателям, работающим на территории муниципалитета, и попросил их о помощи для медицинского учреждения, лечащего больных коронавирусом. Он сослался на недостаток оборудования, расходных материалов, источников кислорода и т.д.

Мы обратились к руководству РБ, где нам пояснили, что проблемы действительно были, особенно это касается стационарного концентратора кислорода. Однако после обращения в администрацию Томской области ситуация «выровнялась при поддержке власти и предпринимателей».

В России всегда в случае беды принято приходить на помощь. Так, что не стоит искать ничего плохого в обращении с просьбой о поддержке, а также в отзывчивости бизнесменов. Борьба с коронавирусом - дело общее.