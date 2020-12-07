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Власть выяснила: в Томске по отмененному маршруту курсируют нелегальные автобусы

Мэрия города будет искать управу на нарушителей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Автобусы на нелегальном маршруте похожи на "летучих голландцев"

Автобусы на нелегальном маршруте похожи на "летучих голландцев"

Фото: из открытых источников

Мэрия Томска готовит судебный иск в отношении перевозчика, который нелегально работает по старому автобусному маршруту № 3. Об этом сообщила руководитель Центра организации и контроля пассажироперевозок (ЦОиКП) Ольга Свахина.

С 1 января 2020 года в Томске заработала новая схема движения маршрутных автобусов. Некоторые из них были изменены, некоторые, в том числе маршрут № 3, отменены. С начала 2020 года в городе нелегально курсировал автобус, работающий на бывшем маршруте № 3, с табличкой «Заказной».

Как сообщают очевидцы в соцсетях, автобус № 3 с табличкой «Культурно-развлекательное направление» продолжает ходить до сих пор, стоимость проезда в нем составляет 20 рублей (в легальных маршрутках – 22 рубля).

– Есть нарушения по порядку организации и оплате услуг (автобуса, работающего по старому маршруту № 3). Здесь явная подмена регулярных перевозок заказными. Проблема в том, что этот маршрут на 90% дублирует городские маршруты. Мэрия готовит иск, – сказала Свахина.

По словам Свахиной, ЦОиКП контролирует только регулярные маршруты. Работу заказных автобусов поверяют Ространснадзор, ГАИ и Роспотребнадзор (только если поступила жалоба от потребителя). На прошлой неделе сотрудники ГАИ оштрафовали двух водителей и перевозчика автобуса, следующего по маршруту № 3.