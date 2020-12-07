В Томской областной клинической больнице пациенты после инсульта начнут бегать

Томская областная клиническая больница постоянно обновляет свое оборудование Фото: из открытых источников

Реабилитационная беговая дорожка с биологически обратной связью и системой статической разгрузки поступила в Региональный сосудистый центр по борьбе с острым нарушением мозгового кровообращения (РСЦ) Томской областной клинической больницы, сообщает портал администрации региона.

Новое оборудование стоимостью 1,7 млн рублей поступило по нацпроекту «Здравоохранение» и предназначено для восстановления навыков ходьбы у пациентов, перенесших инсульт.

Низкая стартовая скорость и плавная регулировка аппарата обеспечивают безопасность тренировки, спокойный темп, а кнопки экстренной остановки на поручнях – немедленную остановку в случае необходимости. Тренажер имеет обратную связь и позволяет контролировать результат и состояние пациента.

– Сосудистый центр оснащен очень хорошим оборудованием, которое ускоряет процесс реабилитации. Раньше считалось, что пациента после инсульта трогать не надо, сейчас взгляды на лечение поменялись: чем раньше мы начинаем активные восстановительные мероприятия, тем больше шансов на восстановление больного, – отметила заведующая отделением неврологии РСЦ Наталья Ромадина.

В 2020 году сосудистый центр получил комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции, реабилитационный комплекс для кинезотерапии и роботизированные велоэргометры.

Всего в 2020 году специалисты Регионального сосудистого центра по борьбе с острым нарушением мозгового кровообращения выписали 1 726 пациентов, перенесших инсульт.

Экстренная и неотложная помощь в учреждении оказывается круглосуточно. В центр доставляются наиболее тяжелые пациенты из районов Томской области, перенесшие острые нарушения мозгового кровообращения, а также жители Томска, Северска и близлежащих муниципалитетов с сосудистыми катастрофами.