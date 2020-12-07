450 миллионов рублей на исследовательскую работу выделило министерство вузам Томской области

Томск остается большим вузовским центром - центром науки и образования Фото: из открытых источников

Министерство науки и высшего образования России подвело итоги конкурса на предоставление мегагрантов для поддержки научных исследований под руководством ученых с мировым именем. В числе победителей пять томских проектов – по два проекта Томского политехнического и Томского государственного университетов и проект института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. Общая сумма грантовой поддержки составила 450 миллионов рублей, сообщает порта администрации региона.

Всего на конкурс поступило 465 заявок из 57 регионов России. Поддержку получили 43 проекта. Исследовательские работы НИ ТПУ, посвященные созданию новых материалов для биологии, медицины и «зеленой» химии, возглавят ученые из Италии и Португалии Джузеппе Реснати и Андрей Холкин. Проекты лабораторий НИ ТГУ создадут под руководством ученых из США Игоря Леднева и Алексея Волынского. Проект по созданию лаборатории ИФПМ СО РАН возглавит профессор университета штата Нью-Мексико (США) Игорь Севостьянов.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев поздравил с победой в конкурсе губернатора Сергея Жвачкина, отметив, что Томская область в очередной раз подтвердила свой статус в научном мире.

– Неоднократно отмечал, что Томск всегда держит руку на пульсе и ведет исследовательские работы по востребованным и приоритетным направлениям. Сегодня весь мир ждет от научного сообщества результатов и открытий в области биологии, биотехнологии и медицины. Четыре томских проекта-победителя предложили свои разработки в этом направлении, один – в области материаловедения, – отметил Александр Сергеев.