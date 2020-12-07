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«Зодчество VRN»: проект из города Асино Томской области стал лауреатом конкурсной программы

Форум в этом году проводился в режиме онлайн
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Проект по благоустройству асиновского городского сада отмечен на конкурсе

Проект по благоустройству асиновского городского сада отмечен на конкурсе

Фото: из открытых источников

Концепция благоустройства городского сада в городе Асино, разработанная Центром развития городской среды Томской области, стала лауреатом в номинации «Открытые общественные пространства», сообщает портал администрации региона.

Конкурс проводится ежегодно в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN». Он направлен на выявление достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности и проводится в четырех направлениях: «Проекты», «Постройки», «Молодежное архитектурное творчество» и «Архитектурная публицистика».

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией форум проводился в режиме онлайн.

Участниками конкурсной программы традиционно становятся архитекторы и архитектурные бюро, проектные институты, дизайнеры, проектировщики со всей России.