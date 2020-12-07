Коронавирус унес жизни еще 4 жителей Томской области

За последние сутки в Томской области скончались еще 4 человека. Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 декабря, стало известно о смерти еще жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф.

— Томская область за последние сутки умерло 4 человека, — говорится в сообщении.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия сердца и головного мозга, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, — рассказали в оперштабе.

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 182 человек.