За три года 122 томские семьи смогли приобрести жилье по программе «Губернаторская ипотека»

На реализацию проекта Томская область направила более 13 млн рублей. Фото: из открытых источников

За поддержкой по программе «Губернаторская ипотека» с 2018 года обратилась 171 семья; 122 из них уже смогли приобрести квартиры в нескольких районах Томской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

– В 2018 году получателями «Губернаторской ипотеки» стали 19 семей, в 2019 – 64 семьи, за одиннадцать месяцев 2020 года – 39 семей. Проект реализуется в Томске, Томском районе и Северске, – говорится в сообщении.

Добавляется, что на реализацию программы из областного сюжета за это время было направлено 13,6 млн рублей. Томские семьи заселились в квартиры в микрорайонах Южные Ворота, Северный Парк, Радонежский и Ясный.

Проект «Губернаторская ипотека» направлен на частичное возмещение процентной ставки либо частичную оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам.