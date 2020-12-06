В Томской области в одном из хозяйств нашли сальмонеллез у коров

Согласно официальным источникам, чаще всего сальмонеллёзом болеет молодняк, который выращивается в условиях, не соответствующих санитарным нормам. Фото: из открытых источников

В Томском районе Томской области, в окрестности деревни Лязгино, обнаружен сальмонеллез у крупного рогатого скота. В связи с этим Департамент ветеринарии Томской области ввел карантин, чтобы ограничить распространение болезни, — сообщается на официальном сайте регионального Россельхознадзора.

«На отдельной территории Томского района Томской области в окрестностях д. Лязгино распоряжением Департамента ветеринарии Томской области от 3 декабря 2020 года установил карантин по сальмонеллёзу крупного рогатого скота», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что заболевание обнаружено в фермерском хозяйстве Панченко К.Н.

В настоящее время принимается комплекс мер, направленных на профилактику и ликвидацию заболевания.

Сальмонеллёз — это острый инфекционное заболевание, которое поражает практически всех сельскохозяйственных животных и сопровождается наличием лихорадки, расстройством пищеварительного тракта. В тяжёлых случаях болезнь способна поражать дыхательную систему, в том числе лёгкие. Человек тоже может заболеть от животного.