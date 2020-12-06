Погода в Томске на 6 декабря 2020: переменная облачность, небольшой снегопад

Сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность и снег, температура днем до -11...-13 °С. Фото: из открытых источников

По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске днем ожидается переменная облачность и небольшой снег, ночью без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -16…-18 °С. Температура днем -11…-13 °С.

По Томской области также переменная облачность.В отдельных районах небольшой снег, утром местами изморозь. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.Температура ночью -10…-15 °С, местами до -21 °С. Температура днем -9…-14 °С. На дорогах местами гололедица. Будьте осторожны.