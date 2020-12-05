213 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Официальное количество выздоровевших в Томской области превышает число новых заболевших ковидом за сутки Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 213 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 14 620, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 115-ти человек, у 72-х признаки ОРВИ, у 18-ти – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30,0 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,02.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января 2021 года. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 486,5.