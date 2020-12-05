Коронавирус унес жизни еще 4 жителей Томской области

Почти каждый день коронавирус уносит жизни жителей региона Фото: из открытых источников

Сегодня, 5 декабря, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 178 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по хроническим заболеваниям, а трое - и по возрасту. Так, пациенты страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической ишемией головного мозга, хроническими болезнями почек, ожирением. Коронавирусная инфекция у них осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 19 443 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 620.