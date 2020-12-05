Коронавирус в Томске: + 205 новых случаев заражения

Официальное число новых зараженных коронавирусом в Томской области превысило 200 человек за сутки Фото: из открытых источников

Сегодня, 5 декабря, в Томской области выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 19 443 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 782 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 508 пациентов скончались, 27 644 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 431 731 человек, 42 684 скончались, 1 916 396 выздоровели.