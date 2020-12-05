Первая ледовая переправа открылась на севере Томской области возле деревни Ларино

С опозданием в этом году открыта первая ледовая переправа через реку в Томской области Фото: из открытых источников

Первая ледовая переправа региона открыта в северном Александровском районе Томской области через реку Ларьеган возле населенного пункта Ларино, сообщает сайт ГУ МЧС России по Томской области. В этом году из-за теплой осени водоемы начали замерзать позже обычного.

Всего на территории Томской области запланировано открытие 69 ледовых переправ.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Томской области предупреждает: во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъемности, строго выполнять требования всех информационных знаков.