Дума Томской области скорректировала границы 10 одномандатных избирательных округов

Изменения в схеме округов коснулись города Томска, ЗАТО Северск и Томского района. Фото: из открытых источников

Депутаты Законодательной Думы Томской области внесли коррективы в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов региональных депутатов.

Прежняя схема избирательных округов была утверждена в 2016 году сроком на 10 лет, сообщает пресс-служба облдумы. Однако за последние годы численность избирателей изменилась, особенно в Томском районе, где количество жителей значительно выросло в связи с активным заселением двух новых микрорайонов – Южные Ворота и Северный Парк. В результате в Лесном и Томском округах электорат более чем на 20% превысил среднюю норму представительства (36 544 избирателя).

В итоге корректировку претерпели границы 10 избирательных округов. Изменения коснулись города Томска, ЗАТО Северск и Томского района. Так, число избирателей Кировского одномандатного избирательного округа № 2 увеличилось с 37 461 до 42 819 человек. Его границы дополнены, в частности, поселком Зональная Станция (улицы Виталия Грачева, Королева, Лазурная, Майская, Озерная, Ягодная, переулок Тояновский). В Ленинском одномандатном избирательном округе № 5 теперь будет числиться 39 215 избирателей вместо 40 193.

Председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев пояснил: «Если бы были изменены 11 одномандатных избирательных округов, то пришлось бы разрабатывать новую схему, а так оказалось достаточно внести в нее корректировки».

Ознакомиться с изменениями в схеме округов для проведения выборов депутатов Законодательной Думы Томской области можно на сайте регионального парламента.