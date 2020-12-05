Сегодня добровольцы Томской области отмечают свой праздник – День волонтера

Волонтерское движение в Томской области набирает силу Фото: из открытых источников

Международный День волонтера отмечается ежегодно 5 декабря. Накануне добровольцев региона поздравил с праздником губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В частности, он сказал следующее: «Всегда знал, что наша молодежь – это энергичные и отзывчивые люди. Вы всегда готовы подставить плечо, прийти на помощь. В год эпидемии вы в кратчайшие сроки развернули штабы, организовали доставку продуктов и лекарств тысячам пожилых людей. Спасибо вам за поддержку, неравнодушие и энергию!». Глава региона высказал общественникам свои добрые пожелания.

В честь Дня волонтера в Томской области проходит ряд мероприятий, в которых могут поучаствовать все желающие, сообщает портал администрации региона.

4 и 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте» проходит онлайн-марафон, посвященный празднику. Участников марафона ждут 32 часа прямого эфира – образовательная и культурная программа с участием звезд телевидения и Интернета, подведение итогов конкурса «Доброволец России» и многое другое.

В субботу, 5 декабря, федеральные и томские отделения волонтерских организаций поздравят пользователей соцсетей с праздником. Свои видеопоздравления опубликуют «Волонтеры Победы», «Волонтеры – медики», «Волонтеры культуры», «Молодежка ОНФ», отделение «Российского движения школьников» и другие.

Также в субботу, 5 декабря, в 16.30 в киноцентре «Киномакс» пройдет показ фильма «Доктор Лиза» для активистов волонтерского движения Томской области.

Ресурсный центр развития добровольчества «Бумеранг добра 70» проведет 5 декабря прямой эфир в социальной сети Instagram: представители волонтерских организаций расскажут о своей работе. Начало в 18.00.

С 4 по 6 декабря томские кофейни «Эндорфин», «Кафедра» и «Пеки, Лола» поддержат волонтерское движение региона и разместят на стаканах 800 специальных стикеров «Добро в России. Мы вместе».

В канун Дня волонтера также продолжится работа регионального штаба помощи пожилым людям: добровольцы будут выполнять заявки на покупку и доставку продуктов и лекарств. Присоединиться к работе штаба могут все желающие, для этого необходимо прийти в любой день по адресу ул. Карла Маркса, 7, офис 301 с 10 до 18 часов.

Также волонтеры помогут украсить медицинские организации к Новому году и проведут акцию «Публикуй грамотно» в социальных сетях.