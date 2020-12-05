В Томской области полицейские изъяли у женщины-курьера почти 2 килограмма героина

Наркоторговцы в Томске потеряли доход от 10 тысяч доз героина Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области перекрыли крупный канал поставки в регион наркотического средства героин, сообщает сайт ведомства.

Оперативниками УНК при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» во время перевозки наркотических средств задержана ранее не судимая жительница областного центра 1996 года рождения. Во время личного досмотра у подозреваемой изъят героин массой более 1,9 килограмма, что составляет более 10 тысяч разовых доз.

Сотрудниками Следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району г. Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.