Погода в Томской области: в районах синоптики ожидают похолодание до 26 градусов мороза

В Томской области зима входит в свои права Фото: из открытых источников

По Томской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах – небольшой снег, сообщает в бюллетене погоды и состояния окружающей среды Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Местами изморозь. Ветер западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Температура ночью -21…-26°С, местами -15…-20°С. Температура днем -11…-16°С.

На дорогах местами гололедица.

В Томске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура ночью -22…-24. Температура днем -14…-16°С. На дорогах местами гололедица.