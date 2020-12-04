В Томске начались перебои с газовым топливом для автомобилей на заправках

Давно в Томске не было перебоев с газовым топливом для транспорта Фото: из открытых источников

В Томске сложилась непростая ситуация с заправкой автомобилей смесью пропана и бутана. Большое количество автомобилей, в том числе общественный транспорт работает именно на этой смеси.

Как объяснили компании-поставщики, перебои связаны с тем, что завод, работающий на Мыльджинском месторождении на севере Томской области, продолжает производить газ, но доставить его в город невозможно из-за неготовности зимников. В регионе стоит слишком теплая погода. Старые запасы кончились, а сделать новые не получается из-за перебоев с поставками и нехватки емкостей.

Перебои с поставками газа не сказались на работе общественного транспорта: часть автобусов перешла на бензин, на новых машинах установлены дизельные двигатели.

Поставщики пропан-бутановой смеси обещают, что все томские заправки будут обеспечены газом в ближайшее время.